Модель Ford Focus ST не получит системы полного привода

26.05.2020, 13:30, Новости дня

Новый экземпляр Ford Focus ST в топовом исполнении не получит полноприводной системы.

В свою очередь, эксперты прогнозировали появление такой модификации, однако один из представителей марки исключил подобную версию. В свою очередь, полноприводная модель сумела бы привлечь широкую аудиторию покупателе, однако пока выпуск не планируется. В дальнейшем прогнозируется поступление ST модификации с гибридной силовой установкой.

Напомним, пока автомобиль доступен с 2,3-литровым мотором, который выдает 280 л.с. мощности. Кроме того, клиенты смогут приобрести версию с 2-литровым дизельным агрегатом, который имеет 190 л.с. мощности. В топовом исполнении применили 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.