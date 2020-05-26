Выздоровевший Песков поблагодарил лечивших его от коронавируса медиков

26.05.2020, 13:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вернулся из больницы домой, и поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса.

Песков проходил лечение в больнице и в понедельник сообщил о выписке, передает РИА «Новости».

«Всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которое вы проявили ко мне. Конечно, пользуясь случаем, спасибо врачам», – сказал Песков.

Он рассказал, что пока находится дома, но возвращается к работе. «И какие-то нюансы нужно долечить», – добавил Песков.

Он отметил, что пандемии проходят, человечество сталкивается с опасными эпидемиями не впервые, на протяжении веков это случалось неоднократно и были гораздо более чудовищные эпидемии. «Но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло, и каждый раз человечество проходило через эти тяготы… Поэтому, конечно, какие-то последствия неизбежны, но нужно четко понимать, что, какие бы трудности ни были, они все равно приходящие и уходящие», – добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, изменится ли жизнь после пандемии, Песков заявил: «Ну вы понимаете, это все пока на уровне гадания, гадания на цифрах, гадания на предположении – не более того. Безусловно, пандемия имеет свой эффект на нашей повседневной жизни, на условиях работы, к сожалению, на уровне наших доходов, на общем уровне комфорта или дискомфорта – это очевидно».

12 мая Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с супругой Татьяной Навкой госпитализировали в больницу. 21 мая Навка выписалась из больницы.