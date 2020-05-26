Анонсировано общение Путина с Шойгу по видеосвязи

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26.05.2020, 13:30, Новости дня

Президент Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, обсудит в том числе работу российских военных медиков за рубежом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Совсем скоро у президента начнется встреча по видеосвязи с министром обороны Шойгу. На повестке дня ряд вопросов, включая итоги работы специалистов Минобороны в зарубежных странах – в Италии, в Сербии, в Боснии и Герцеговине, в ряде других государств. Очень эффективная, оперативная и успешная работа Минобороны по строительству медицинских центров», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что Путин также обсудит с Шойгу работу Минобороны по строительству медцентров в Дагестане и ряд других вопросов.

Напомним, 18 мая оборонное ведомство сообщило, что Минобороны построит Дагестане многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест для оказания помощи пациентам с коронавирусом.



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