Смертность трудоспособного населения РФ выросла в 2020 году
26.05.2020, 13:16, Новости дня
Смертность населения в трудоспособном возрасте выросла за три месяца 2020 года примерно на 1 тыс. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Брюн сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что один и тот же период в РФ в 2019 году «умерло трудоспособного населения (…) 36 тыс. 584, а в 2020 году – 37 тыс. 346», передает РИА «Новости».
«Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит», – подчеркнул он.
Брюн отметил, что значительное влияние на рост смертности оказал алкоголизм, передает ТАСС.
До этого на заседании правительства министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что уровень смертности населения в стране снизился в 2019 году по сравнению с 2018 годом с 12,5 до 12,3 случая на 1 тыс. человек.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за первые четыре месяца 2020 года смертность в РФ оказалась ниже, чем за аналогичный период 2019 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет