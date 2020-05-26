Смертность трудоспособного населения РФ выросла в 2020 году

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26.05.2020, 13:16, Новости дня

Смертность населения в трудоспособном возрасте выросла за три месяца 2020 года примерно на 1 тыс. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Брюн сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что один и тот же период в РФ в 2019 году «умерло трудоспособного населения (…) 36 тыс. 584, а в 2020 году – 37 тыс. 346», передает РИА «Новости».

«Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит», – подчеркнул он.

Брюн отметил, что значительное влияние на рост смертности оказал алкоголизм, передает ТАСС.

До этого на заседании правительства министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что уровень смертности населения в стране снизился в 2019 году по сравнению с 2018 годом с 12,5 до 12,3 случая на 1 тыс. человек.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за первые четыре месяца 2020 года смертность в РФ оказалась ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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