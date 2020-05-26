«Многие думают, что ребенок – спасение для отношений»: Эмма Малинина заговорила о материнстве

26.05.2020, 13:09, Разное

Эмма Малинина заявила, что ребенок не может удержать мужчину в семье. Жена вокалиста Александра Малинина стала открыто говорить о материнстве.

Эмма Малинина воспитывает троих детей. Старшего наследника Антона она родила еще молодой, а двойняшки Фрол и Устинья появились уже в зрелом возрасте. Она ждала периода, когда супруг Александр Малинин сам стал думать о пополнении семьи, убедившись, что артист принимает ее мечту о ребенке. Но в семье не предполагали, что родятся двойняшки.

Эмма Малинина заявляет, что не понимает выражения «родила для себя» и считает это проявлением эгоизма. В своей колонке она напоминает, что дети – не игрушки. Многие женщины рожают их для спасения брака, но ребенок не способен удержать мужчину в семье. Часто такие истории завершаются тем, что женщины остаются без супруга с грудным малышом.