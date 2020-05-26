Муж Нюши раскрыл тайну развода с первой женой

26.05.2020, 13:09, Разное

Певица Нюша и политик Игорь Сивов поженились 3 года назад, вот только для 39-летнего чиновника это уже второй официальный брак. Муж артистки раскрыл тайну развода с первой женой.

Муж певицы Анны Шурочкиной, более известной под псевдонимом Нюша, Игорь Сивов, отвечая на вопросы в Instagram-историях, рассказал, что решение расстаться с первой женой принадлежало ему. Политик поделился со своими подписчиками, что с хореографом Алёной они встретились, чтобы получить жизненный опыт, Сивов благодарен отношениям, которые помогли ему самореализоваться, но это уже в истории.

Певица российской эстрады Нюша вышла замуж за Игоря Сивова летом 2017 года, а в ноябре 2018 она родила дочь Симбу, бизнесмен уделяет много времени не только малышке, но и старшим сыновьям Матвею и Мирону от первого брака. В одном из интервью экс-супруга политика рассказала, что даже после развода им удалось сохранить хорошие отношения, она назвала бывшего мужа замечательным отцом, о чём свидетельствуют многочисленные совместные фото в социальных сетях.



На одном из последних опубликованных снимков фолловеры заметили сходство брата с сестрой, назвали фотографию с детьми очень энергичной и пожелали знаменитой семье здоровья, благополучия и любви.