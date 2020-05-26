Грачевский прокомментировал слова дочери Успенского об отце-тиране

26.05.2020, 13:08, Новости дня

Никакие личные отношения детского писателя Эдуарда Успенского не сравнятся с величиной того культурного наследия, которое он после себя оставил, сообщил газете ВЗГЛЯД гендиректор «Ералаша» Борис Грачевский.

Дочь Эдуарда Успенского написала открытое письмо с просьбой к директору Российской государственной детской библиотеки не называть новую премию в честь ее отца. Она рассказывает, что он регулярно прибегал к физическому, психологическому, эмоциональному насилию в отношении всех членов семьи.

«Я считаю, что никакие отношения личные, домашние, то, что он был якобы «тираном», не сравнится с величиной того культурного наследия, которое оставил великий русский детский писатель Эдуард Николаевич Успенский. Вы просто не понимаете, что вытворяли Толстой, Некрасов. Зачем это все? Остаются же книги, остается то, что нет в нашей стране ребенка, который не знает, кто такой Чебурашка. А теперь о нем и полмира знает. Я бы личную жизнь и творчество на одну дорогу не ставил бы», – говорит Грачевский.

Он также рассказывает, что был знаком с Успенским лично, и у него, как и у многих, было огромное количество недостатков, но он был человеком, ради таланта которого можно было «терпеть».

«Он абсолютно достоин того, чтобы детскую литературную премию назвали его именем. Тем более что на Земле только два-три человека, которые категорически против этого. Я ни в коей мере не хочу его оправдывать или защищать, но хочу отделить одно от другого. Он представляется как писатель, так давайте же судить по литературным достижениям», – призывает Грачевский.

Эдуард Успенский – один из самых популярных советских и российских детских писателей, является автором таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, а также серии книг про деревню Простоквашино.

Писатель ушел из жизни в возрасте 80 лет 14 августа 2018 года. Причиной смерти стал рак.