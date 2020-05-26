Женщина с ножом пыталась выбить долги у соседки в Москве

26.05.2020, 13:08, Новости дня

В Москве задержали женщину, напавшую с ножом на соседку якобы с целью вернуть долг, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

По ее словам, инцидент произошел на Нижегородской улице. В полицию обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что соседка пытается отнять у нее деньги. Оперативники выехали на место происшествия и задержали 51-летнюю москвичку, у которой изъяли кухонный нож, передает РИА «Новости».

По словам задержанной, она требовала у соседки вернуть долг. Потерпевшая же заявила, что никаких денежных взаимоотношений между ними не было.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое.

Напомним, в марте был задержан убивший жену и ее родителей мужчина в Москве.