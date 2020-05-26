 

Женщина с ножом пыталась выбить долги у соседки в Москве

26.05.2020, 13:08, Новости дня

В Москве задержали женщину, напавшую с ножом на соседку якобы с целью вернуть долг, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

По ее словам, инцидент произошел на Нижегородской улице. В полицию обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что соседка пытается отнять у нее деньги. Оперативники выехали на место происшествия и задержали 51-летнюю москвичку, у которой изъяли кухонный нож, передает РИА «Новости».

По словам задержанной, она требовала у соседки вернуть долг. Потерпевшая же заявила, что никаких денежных взаимоотношений между ними не было.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое.

Напомним, в марте был задержан убивший жену и ее родителей мужчина в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Партия Порошенко отреагировала на опубликованные записи его разговора с Байденом

11.04 / В Мелитополе МиГ-29 совершил аварийную посадку. ГБР открыло уголовное производство

04.05 / Токаев назначил нового депутата Сената вместо Дариги Назарбаевой

31.03 / США перегнали Китай по числу жертв коронавируса

29.04 / Грузия отзовет посла на Украине в случае назначения Саакашвили на любую должность

09.05 / США потребовали от РФ отказаться от новых систем вооружений

02.05 / Обозреватель Bloomberg – США нет смысла заключать договоры с Россией, когда главный соперник — Китай

30.04 / Протодиакон Кураев заявил, что «осиротел»

30.03 / Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 апреля

04.04 / В Киеве начали работать мобильные бригады, тестирующие киевлян на COVID-19 дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска