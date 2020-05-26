 

Запашный поддержал Пригожина, заявившего о бедственном положении артистов

26.05.2020, 12:53, Разное

Эдгард Запашный высказался в поддержку Иосифа Пригожина, который недавно заявлял о бедственном положении артистов из-за эпидемии коронавируса. Дрессировщик уверен, что слова продюсера были неправильно истолкованы, потому и вызвали такую неоднозначную реакцию у общественности.
Ранее в публикации Иосиф Пригожин сетовал на сложное финансовое положение музыкантов и прочих деятелей культуры и шоу-бизнеса. Его откровение не нашло поддержки у публики и даже привело к осуждению продюсера в соцсетях и некоторых СМИ. Так, ответную реакцию на пост опубликовал у себя в Instagram Сергей Шнуров, в резкой форме высказавшись по поводу заявления коллеги.

С поддержкой точки зрения супруга Валерии выступил знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. Он считает, что Пригожин имел в виду не собственное положение или условия жизни при карантине других звезд первой величины. Генеральный директор столичного цирка уверен, что речь шла о простых деятелях искусства, живущих в самых разных уголках огромной страны.

Из-за мер ограничения многие из них остались без средств к существованию. И до пандемии рядовые работники театров, сельских клубов или дворцов культуры получали невысокие зарплаты. Сейчас же их положение резко ухудшилось, на чем и акцентировал внимание в своей публикации Иосиф Пригожин.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Кинокартина «В бой идут одни старики» возглавила рейтинг самых популярных лент о войне у россиян

17.03 / Мнение: Д-С-границы и типы имиджа

08.04 / В США за последние сутки от коронавируса погибли рекордные 1,7 тысяч человек

10.05 / Бывший супруг Веры Глаголевой показал, какой растет его 13-летняя внучка Полина

13.05 / Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой

29.03 / Бремя возвращаться домой

22.05 / От рюмочной в Твери до ЧОПа в Рязани

08.05 / Где проживают Меган Маркл и принц Гарри в Лос-Анджелесе: СМИ рассекретили их особняк

24.04 / Мнение: Мы помогаем не Донбассу, а русским

07.05 / Мнение: Зачем Собянин запретил школьникам учиться?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска