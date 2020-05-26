Запашный поддержал Пригожина, заявившего о бедственном положении артистов

26.05.2020, 12:53, Разное

Эдгард Запашный высказался в поддержку Иосифа Пригожина, который недавно заявлял о бедственном положении артистов из-за эпидемии коронавируса. Дрессировщик уверен, что слова продюсера были неправильно истолкованы, потому и вызвали такую неоднозначную реакцию у общественности.

Ранее в публикации Иосиф Пригожин сетовал на сложное финансовое положение музыкантов и прочих деятелей культуры и шоу-бизнеса. Его откровение не нашло поддержки у публики и даже привело к осуждению продюсера в соцсетях и некоторых СМИ. Так, ответную реакцию на пост опубликовал у себя в Instagram Сергей Шнуров, в резкой форме высказавшись по поводу заявления коллеги.

С поддержкой точки зрения супруга Валерии выступил знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. Он считает, что Пригожин имел в виду не собственное положение или условия жизни при карантине других звезд первой величины. Генеральный директор столичного цирка уверен, что речь шла о простых деятелях искусства, живущих в самых разных уголках огромной страны.

Из-за мер ограничения многие из них остались без средств к существованию. И до пандемии рядовые работники театров, сельских клубов или дворцов культуры получали невысокие зарплаты. Сейчас же их положение резко ухудшилось, на чем и акцентировал внимание в своей публикации Иосиф Пригожин.