Доктор Селезнёва рекомендует овощи для похудения в период самоизоляции

26.05.2020, 12:53, Разное

Диетолог Ксения Селезнёва рассказала, как вернуться в форму после вынужденной самоизоляции по коронавирусу. Доктор рекомендует для похудения и стабилизации витаминного баланса обратить внимание на овощи, употребляя их в неограниченном количестве.

Кандидат медицинских наук посоветовала россиянам не бросаться в крайности, будь-то – рабочие будни, отпуск или вынужденная самоизоляция, которая длится уже 2 месяца. Ксения Селезнёва отметила, что сначала люди без ограничений наслаждаются всякими вкусностями, а затем изводят себя голоданием. Диетолог объясняет, что многие пациенты набрали лишние килограммы и по другой причине: мало двигались и не гуляли на свежем воздухе. Гастроэнтеролог рекомендует уделить особое внимание сбалансированному питанию, богатому витаминами и полезными микроэлементами, предлагая добавить в свой рацион много овощей.

Ксения Селезнёва рассказывает о пользе зелёных листовых овощей, листьях салата, тыквы и моркови, природных антиоксидантах, которые выведут из организма вредные вещества и стабилизируют работу желудочно-кишечного тракта. Также доктор советует употреблять в пищу бобовые культуры, содержащие большое количество питательных веществ и клетчатки. Чечевица, нут, горох и фасоль помогут снизить уровень холестерина, нормализуют артериальное давление, предотвращают ряд заболеваний, а ещё, являясь очень сытным продуктом, не откладываются лишними килограммами на талии.

Также нутрициолог объясняет, что взрослый человек должен ежедневно съедать полкилограмма овощей, так как они являются отличной питательной средой для полезных бактерий, живущих в кишечнике. Доктор Селезнёва – противник монодиет, она предлагает расширить рацион с помощью углеводов: круп и пасты из твёрдых сортов злаковых, а также не забывать о полноценном белке, который присутствует в рыбе, птице, говядине, яйцах, и, конечно же, употреблять в пищу растительные масла, фрукты и ягоды.