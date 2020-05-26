Названы сроки испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса

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26.05.2020, 12:53, Разное

Специалисты заявили о начале первого этапа испытаний в использовании стволовых клеток на людях, заболевших коронавирусом. Их будут вводить пациентам с острым респираторным синдромом.
Сергей Родин сообщил, что эксперты должны проверить безопасность методики и оценить побочные эффекты. Если все будет безопасным, следующим этапом опытов будет – доказать эффективность его использования. Группе испытуемых введут в кровоток стволовые клетки, другой – солевой раствор. В каждой из групп будут десятки участников.

Новый способ спас жизнь двум людям с ОРДС, который был вызван осложнением вируса гриппа. Люди сами не дышали, а риск смерти составлял 95%. После получения стволовых клеток из костного мозга донора, который был здоров, больные поправились.



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