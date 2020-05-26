 

Путин обсудил с президентом Казахстана борьбу с коронавирусом

26.05.2020, 12:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил борьбу с коронавирусом и двустороннее сотрудничество.

Президентами была «обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распростра­нением этой инфекции», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 362 тыс. случаев заболевания.



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