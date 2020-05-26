Власти Москвы отказались отменять штрафы сервиса «Социальный мониторинг»

26.05.2020, 12:48, Новости дня

Полной «амнистии» по штрафам за нарушение обязательной самоизоляции, выписанным москвичам через приложение «Социальный мониторинг», не будет, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Система оспаривания штрафов существует. А полную «амнистию» по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно», – сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также он отметил, что власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом.

«Мы на сегодняшний день не готовы говорить об отмене этого приложения. Приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет», – сказал Немерюк.

Ранее глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о необходимости отменить все штрафы, выписанные москвичам за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг». Он уверен, что из-за сбоев приложение не справилось со своей задачей.

Контроль соблюдения режима людьми с ОРВИ в Москве при наличии назначения медиков осуществляется через приложение «Социальный мониторинг». Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними.