В Киеве заявили о желании Путина забрать южные области Украины

26.05.2020, 12:30, Разное

Получив контроль над южными областями, Россия сможет создать сухопутные коридоры в Приднестровье и Крым, отметил он. По мнению Павла Климкина, это укрепит суверенитет Москвы над полуостровом и российский статус региона в глазах международного сообщества.

Обладание южной Украиной даст Кремлю контроль над Черным морем, заявил бывший министр в эфире телеканала ATR. Более того, это позволит создать полноценное государство Новороссия, реализация которого была отложена весной 2015 года на неопределенный срок, считает Климкин.

Потеря причерноморских территорий усложнит возвращение Крыма, уверен бывший дипломат. “Думаю, что украинский юг – это цель номер один для Путина”, – добавил Климкин.

Фантомные боли от утраты Крыма и Донбасса продолжают будоражить украинских политиков. В марте бывший глава Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж пугал сограждан скорым расширением Донецкой и Луганской республик.

По его мнению, Кремль попытается увеличить территории непризнанных государств за счет подконтрольной Украине территории Донбасса, включая 500-тысячный Мариуполь. С тех пор прошло три месяца, но расширить подконтрольные земли пытаются только украинские силовики.

В середине мая ситуация в регионе резко обострилась. В первую годовщину президентства Владимира Зеленского украинская армия осыпала ДНР и ЛНР градом снарядов. Армии непризнанных республик приведены в состояние полной боеготовности.