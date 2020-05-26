 

Почему COVID-19 опаснее свиного гриппа: мнение врача

26.05.2020, 12:30, Разное

Врач-терапевт Андрей Наговицын пояснил, почему COVID-19 опаснее вируса свиного гриппа. По словам медика, коронавирус распространяется быстрее.

Наговицын отметил, что инкубационный период COVID-19 составляет от шести дней до двух недель, в то время как свиной грипп развивается за два-четыре дня. Таким образом, подхвативший коронавирус может заражать большое количество людей, даже не подозревая об этом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Мар 2020 в 8:06 PDT



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