WSJ: Эксперты видят признаки «нормализации» американской экономики

26.05.2020, 12:30, Новости дня

Грузовиков становится все больше. Бронирование авиабилетов и гостиниц немного выросло. Растет число заявлений на ипотеку. Все больше людей подают заявки на открытие нового бизнеса, сообщает газета Wall Street Journal.

Главная американская деловая газета видит в этом первые признаки постепенного возвращения экономики США к жизни.

Согласно текущим прогнозам, в этом году экономика сократится на 6-7 процентов, а уровень безработицы некоторое время будет выражаться двузначными числами. Но впервые с тех пор, как пандемия привела к широкомасштабному закрытию бизнеса в марте, ситуация в некоторых уголках экономики по крайней мере не ухудшается, а возможно, даже улучшается.

«Если это будет единственная волна коронавируса, то, похоже, мы достигли дна и начался процесс нормализации», – говорит главный экономист по США в S&P Global Ratings Бет Энн Бовино.

Расходы на гостиницы, рестораны, авиаперелеты и другие отрасли экономики, пострадавшие от социального дистанцирования, остаются низкими, но, похоже, постепенно растут, пишет Wall Street Journal.

14 апреля этого года через пункты досмотра Управления безопасности на транспорте прошли 87534 человека, что на 96 процентов меньше, чем в тот же день прошлого года. Но 24 мая этот показатель почти утроился, составив 267451, хотя он все еще на 87 процентов меньше, чем годом ранее.

«Мы прошли дно, если говорить о пиковом ущербе», – говорит Грегори Дако, главный экономист по США в аналитической компании Oxford Economics. По его словам, высокочастотные индикаторы указывают на «усиливающийся отскок в плане объемов расходов людей».

«Можно видеть этот поворот в данных, которые обнадеживают, – продолжает он, – но нужно проявлять осторожность, учитывая, что мы восстанавливаемся с крайне депрессивных уровней».

Тенденцию можно проиллюстрировать на примере индустрии грузоперевозок, указывает Wall Street Journal. Хотя по историческим меркам показатели остаются низкими, они наводят на мысль о том, что перевозчики вышли из трудной ситуации.

Сайт Truckstop.com, который замеряет спрос на оптовом рынке грузоперевозок, сообщил, что его еженедельный индекс растет четыре недели подряд, а объем доступных для перевозок грузов увеличился на 27 процентов за неделю, закончившуюся 18 мая.

Это мнение разделяют и в администрации Трампа пишет, Wall Street Journal. Экономический советник Белого дома Кевин Хассет заявил в воскресенье, что имеются первые признаки восстановления американской экономики, отметив при этом, что уровень безработицы в мае может быть выше 20 процентов.

«Думаю, мы очень близко подошли к точке перегиба с точки зрения деловой активности и, возможно, находимся в месяце от нее с точки зрения занятости», – заявил он CNN.

Что касается экономической активности в целом, наблюдаются «определенные позитивные сигналы в расходах домохозяйств, на рынке недвижимости и на фондовом рынке», говорит экономист Чикагского университета Константин Янеллис.

«Но я не думаю, что мы можем предсказать, что все это продолжится и приведет к V-образному восстановлению, или это будет устойчивая, длительная депрессия. В действительности это будет зависеть от ситуации в здравоохранении», – добавляет эксперт.