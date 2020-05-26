Эксперты Soha рассказали о “хитрой” защите российских двигателей от копирования

26.05.2020, 12:30, Разное

Вьетнамская газета Soha опубликовала статью о российских военных технологиях. Эксперты издания рассказали о хитром способе защиты российских двигателей от копирования.

Кражи технологий давно не редкость в современном мире, многие компании пользуются достижениями научной мысли инженеров, применяемыми конкурентными фирмами. Однако российские производители создали технологию, которая не позволит скопировать конструкцию отечественных авиамоторов.

Такое решение поможет в реализации российских двигателей AL-41F1S, которые РФ согласилась продавать Китаю только вместе с самолетами-истребителями Су-35. От заимствования технологий защищает то, что добраться до «сердца» мотора не представляется возможным без повреждения его конструкции.

Этот хитрый способ не даст шансов конкурентам исследовать применяемые российскими инженерами методики моторостроения. Кроме того, создание авиационных силовых установок является достаточно сложным процессом и даже копирование займет слишком много времени, не говоря уже о качестве продукта-имитации.

При этом власти КНР делают все возможное для сокращения зависимости от технологий российского производства. Однако достижения военной промышленности РФ пока являются одними из наиболее прогрессивных в мире.