 

Эксперты Soha рассказали о “хитрой” защите российских двигателей от копирования

26.05.2020, 12:30, Разное

Вьетнамская газета Soha опубликовала статью о российских военных технологиях. Эксперты издания рассказали о хитром способе защиты российских двигателей от копирования.
Кражи технологий давно не редкость в современном мире, многие компании пользуются достижениями научной мысли инженеров, применяемыми конкурентными фирмами. Однако российские производители создали технологию, которая не позволит скопировать конструкцию отечественных авиамоторов.

Такое решение поможет в реализации российских двигателей AL-41F1S, которые РФ согласилась продавать Китаю только вместе с самолетами-истребителями Су-35. От заимствования технологий защищает то, что добраться до «сердца» мотора не представляется возможным без повреждения его конструкции.

Этот хитрый способ не даст шансов конкурентам исследовать применяемые российскими инженерами методики моторостроения. Кроме того, создание авиационных силовых установок является достаточно сложным процессом и даже копирование займет слишком много времени, не говоря уже о качестве продукта-имитации.

При этом власти КНР делают все возможное для сокращения зависимости от технологий российского производства. Однако достижения военной промышленности РФ пока являются одними из наиболее прогрессивных в мире.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Мнение: Письмо: “Задние окна тонированы в хламину”

03.04 / Коронавирус «заразил» системы жизнеобеспечения

06.05 / Мнение: Диверсанты-надомники

22.04 / Жизненно важные препараты российского производства могут исчезнуть с прилавков

12.04 / Мнение: Главный герой России Ильназ Иматдинов: он заразится COVID-2019 – и излечится своей вакциной

15.05 / «Он – выдающаяся личность»: Фигуристка Трусова объяснила свой уход от Тутберидзе к Плющенко

17.04 / Дмитрий Губерниев обвинил актера Валерия Баринова в обмане

03.05 / Доктор Владимир Зайцев развенчал миф о “новом факторе” смертности от коронавируса

19.04 / Ozon зафиксировал резкое увеличение спроса на машинки для стрижки

26.04 / Стоимость глобальной версии смартфона Xiaomi Redmi Note 8 упала до 137 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска