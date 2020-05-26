 

На Чукотке при крушении военного вертолёта погибли 4 человека

26.05.2020, 12:30, Новости дня

На Чукотке совершил жёсткую посадку военный вертолёт Ми-8. При крушении погибли четыре члена экипажа.Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель регионального правительства.

По словам собеседника агентства, причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что вертолет совершил жёсткую посадку, на земле Ми-8 загорелся. После ликвидации пожара обнаружены оба чёрных ящика, добавил он.

Позже министерство обороны России сообщило, что крушение в районе аэродрома «Угольные Копи» потерпел вертолёт Ми-8 Воздушно-космических сил, который выполнял учебно-тренировочный полет.

20 мая в Подмосковье совершил жёсткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8. Погибли трое военных. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

  • Радио «Свобода»

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