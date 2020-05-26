 

Грузинская оппозиция заявила о «коррупционных связях» правительства с Газпромом

26.05.2020, 12:26, Новости дня

Грузинская оппозиция заявила, что подготовила к встрече с премьер-министром Георгием Гахария в парламенте обвинения в «коррупционных связях» правительства страны с Газпромом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель фракции саакашвилевской партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе заявил, что «представит расчеты о потерях грузинского государства из-за изменения контракта с Газпромом и о том, чьим интересам это отвечает».

По его словам, «правительство «Грузинской мечты» имеет с Газпромом тесные, теплые, коррупционные связи».

«Нам не нужен российский газ, однако почему в прошлом году Грузия закупила у Газпрома 200 млн кубометров? Зачем нам кабальные условия сотрудничества, когда мы фактически теряем ежегодно 20 мл долларов?», – сообщил Гоциридзе накануне выступления в парламенте Георгия Гахария.

«Раз уж РФ использует территорию Грузии для транзита своего газа в Армению, соглашение не должно быть кабальным. В ином случае получается, что наши чиновники имеют личную выгоду, вопреки государственным интересам», – сказал оппозиционер.

Ранее Грузия получала за транзит российского газа в Армению 10% от пропущенного по своей территории объема, однако два года назад согласилась на монетизацию оплаты. В правительстве тогда признавали, что контракт стал менее выгодным, но отмечали, что были вынуждены заключить его.

Потребности Грузии в газе в год составляют около 2,5 млрд кубометров. Грузия использует газ Азербайджана, но порой ей приходится закупать у Газпрома.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Daily Mail – Джонсон не исключил, что разработать вакцину от коронавируса не удастся никогда

27.04 / При взрыве в автомобиле в Волгограде пострадал пенсионер

28.04 / Продажи антисептиков резко упали в России

23.04 / В ВОЗ заявили об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в России

26.03 / Hyundai временно остановит свой завод в России

25.05 / Украинцы выпустили игру, в которой Гитлеру нужно возглавить парад на Красной площади

28.04 / В РФ может начаться обязательная платная регистрация смартфонов

19.05 / Китай закрыл на карантин город в 200 км от Владивостока – там вспышка коронавируса

29.04 / Названы самые пожароопасные регионы России

29.03 / Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска