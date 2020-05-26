Госдолг Украины в апреле вырос на 1 млрд долларов

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26.05.2020, 12:25, Новости дня

Размер совокупного государственного долга Украины за апрель увеличился на 1,05 млрд долларов (1,3%) в иностранной валюте. При этом в национальной валюте наоборот, уменьшился на 2,7%, говорится сообщении минфина страны.

«За апрель 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7%, до 2 196 млрд гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3%, до 81,4 млрд долларов», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что больше всего на состояние государственного долга повлияли колебания на валютном рынке: в апреле гривна укрепилась по отношению к доллару на 4,04%.

Общий размер государственного долга, по состоянию на 30 апреля, составил 1 934,89 млрд гривен (71,74 млрд долларов).

По итогам прошлого года размер госдолга Украины составил 84,4 млрд долларов в эквиваленте.

Ранее министерство финансов Украины составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам в публичных высказываниях о госдолге.

До этого правительство Украины анонсировало рестарт экономики в начале мая. 



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