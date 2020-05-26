В Совфеде ответили на обвинения Болгарии в адрес РФ в присвоении кириллицы

26.05.2020, 12:25, Новости дня

«Вся эта гнусь не свойственна болгарскому народу. Она занесена извне», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал обвинение со стороны болгарского писателя Огняна Стамболиева в том, что РФ якобы игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.

«Иначе как словом «бред», такие высказывания назвать нельзя. Первый раз я попал в Болгарию в 1975 году, а последний раз – в 2019. Кстати, именно там я познакомился со своей женой, хоть она и русская. Общался я и с президентом Болгарии, и с министром культуры этой страны, с парламентариями, представителями правящей партии и оппозиции. То есть, я общался с огромным количеством людей, но ничего подобного я не видел и не слышал», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Если и есть там отдельные деятели, то, как говорят в Британии, в каждом стаде своя черная овца. В Болгарии иногда слышны выступления, мол, русские не освободили Болгарию в 19 веке от турок, а затормозили развитие страны. Но чтобы кто-то серьезно говорил про отрицание значения Болгарии в деле продвижения письменности, иконописи, православия – это полный бред», – подчеркнул Климов.

«Широкий пласт культуры, который у нас базируется на византийстве, по-другому вряд ли мог попасть в Россию. Серьезные люди этого никогда не отрицали. Но вставать в шесть утра и говорить «слава болгарскому народу за то, что он тысячу лет назад нам помог» – это, пожалуй, чересчур», – добавил сенатор.

«Возможно, эта мелочная возня связана с особенностями политического «распорядка дня», ведь в Болгарии приближаются электоральные события. Поэтому я не исключаю, что подобные заявления связанны именно с подготовкой к выборам», – предположил сенатор.

Он также напомнил о преследовании в Болгарии Николая Малинова – лидера общества «Русофилы», который в прошлом году из рук президента РФ получил «Орден дружбы».

«Позже его пытались упечь в тюрьму по подозрению в шпионаже. Произошло это после того, как Малинов предложил сделать движение друзей РФ международным. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, дело против него разваливается. Но в роли инициаторов расследования выступили прокуратура Болгарии и посольство США. Даже Трамп высказывался на эту тему. Вот, как говорится, откуда уши растут. Американцам, понятное дело, не хочется терять контроль над Балканами», – продолжил сенатор.

«Потому я могу авторитетно заявить, что вся эта гнусь не свойственна болгарскому народу. Она занесена извне, и я уже рассказал, из каких адресов», – резюмировал Климов.

Ранее болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что РФ якобы игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.

По словам Стамболиева, выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает «факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении». «Таким образом, РФ официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием…», – сообщил журналист.

Стамболиев считает, что Москва «вместо того, чтобы благодарить» болгар, якобы скрывает и даже полностью отрицает их роль и значение в крещении Руси и создании литературы страны. «Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой», – добавил писатель.

День славянской письменности и культуры отмечается в РФ 24 мая. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.

В 2017 году представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя аналогичные высказывания ряда болгарских политиков, заявила, что в РФ никто не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Она указывала, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов.