“Фергана”: пророссийский узбекистанский политолог Рафик Сайфулин приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену

26.05.2020, 12:25, Новости дня

В Узбекистане приговорили к 12 годам лишения свободы известного политолога, бывшего директора Института стратегических и межрегиональных исследований Рафика Сайфулина, сообщает агентство “Фергана”. Официально о приговоре пока не сообщалось, детали процесса и как он проходил, пока также неизвестны.

О том, что суд над Сайфулиным начался в феврале и проходил в закрытом режиме, сообщала узбекская служба Радио Свобода. Дело 61-летнего политолога рассматривали судьи военного суда, оно было возбуждено по статье 157 (“Измена государству”), по ней Сайфулину грозило от десяти до двадцати лет тюрьмы.

Вместе с Сайфулиным по обвинению в шпионаже в пользу России и в разглашении государственной тайны к суду были привлечены еще около десяти узбекских военных, в том числе начальник управления Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана Акбар Ярбабаев. Однако о приговоре, который был вынесен Ярбабаеву или другим обвиняемым, пока ничего не известно.

Сайфулин начинал карьеру в Комитете государственной безопасности СССР, а после обретения Узбекистаном независимости работал в Государственном комитете по прогнозированию и статистике кабинета министров. Позже он возглавил Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. По словам источников Радио Свобода, он был одним из приближенных бывшего главы Службы национальной безопасности Рустама Иноятова, а в своих аналитических статьях выступал за сближение Узбекистана с Россией.

После прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в 2016 году в Узбекистане осуждены по различным статьям несколько высокопоставленных силовиков, в том числе бывший председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев, бывший генеральный прокурор Рашид Кадыров, руководители среднего звена и бывший заместитель председателя Верховного суда. 9 января 2020 года военный суд признал виновным в госизмене бывшего сотрудника МИД Узбекистана Кадира (Кодиржона) Юсупова, а в марте 2020 года Военный суд Узбекистана признал виновным в госизмене бывшего сотрудника газеты Министерства обороны республики “Ватанпарвар” (“Патриот”) Владимира Калошина. Его также приговорили к 12 годам лишения свободы и лишили звания подполковника армии Узбекистана.