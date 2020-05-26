Власти Подмосковья пообещали уничтожить персональные данные всех, кто оформлял цифровые пропуска

26.05.2020, 12:25, Новости дня

Личные данные всех, кто оформлял цифровые пропуска во время режима самоизоляции в Подмосковье, удалят из информационных систем, пообещал глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

“Московская область приняла решение с 23 мая отменить цифровые пропуска. И вот на этой неделе мы все персональные данные (за исключением тех учетных записей, которые были созданы пользователями на портале госуслуг), чтобы оформлять цифровые пропуска, все персональные данные, связанные с перемещениями, ограничениями, адресами, с целями выхода, – все будет удалено и уничтожено. И, соответственно, не останется у нас в государственных информационных системах”, – сообщил Шадаев.

Он напомнил, что в некоторых регионах России цифровые пропуска пока остаются “обязательным элементом, без которого невозможно выйти из дома”. Но после ослабления карантинных мер все персональные данные, которые с ними связаны, также будут удалены.

Цифровые пропуска отменены в Московской области с 23 мая, но в Москве их все еще нужно оформлять для выхода из дома на работу, к врачу, в магазин, чтобы вынести мусор или погулять с животным. Мэр Москвы Сергей Собянин несколько дней назад заявил, что эти ограничения пока отменять рано.

Специалисты информационной безопасности недавно обратили внимание, что при аннулировании пропусков москвичей их перенаправляют на сайт для подтверждения места работы. Там им предлагается вместе с вводом личной информации принять согласие на обработку персональных данных, которая включает в себя возможность передачи этих данных “любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет”.

В первой версии приложения “Социальный мониторинг”, с помощью которого власти следят за соблюдением карантина пациентами с коронавирусом и другими людьми, специалисты также находили уязвимости при передаче данных – собранная из телефона информация передавалась на серверы мэрии в открытом виде без какого-либо шифрования. Позднее стало известно, что данные нарушителей режима самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе.