Китайские ученые выявили новый путь передачи коронавируса
26.05.2020, 12:16, Новости дня
Китайским ученым удалось выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий вирус-положительных пациентов, что повышает вероятность передачи инфекции через вдыхание частиц отходов жизнедеятельности.
Исследователи описали случай коронавируса у 78-летнего пациента в Ухане, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на журнал Emerging Infectious Diseases.
17 января 2020 года мужчину направили в одну из больниц с лихорадкой, кашлем и аномальным результатом компьютерной томографии (КТ) грудной клетки, 22 января пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 20 февраля он умер.
Результаты полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией показали, что в образцах кала, взятого с 27 января по 7 февраля, присутствует SARS-CoV-2.
При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в мазках, собранных из дыхательных органов.
В образцах удалось выявить частицы вируса сферической формы с остроконечными белками-«шипами». Также исследователи выделили живой вирус из двух образцов фекалий, которые были собраны у других пациентов.
По мнению экспертов, это является доказательством того, что содержащийся в кале вирус – распространенное проявление COVID-19. Также это говорит о том, что существует вероятность инфицирования фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.
Отмечается, что передача атипичной пневмонии (SARS) через стул спровоцировала заражение вирусом сотней людей в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге в 2003 году. Восходящий поток теплых воздушных масс из ванных комнат инфицировал несколько квартир и был доставлен ветром в близлежащие здания комплекса.
Такой путь передачи может стать проблемой для сдерживания распространения вирусной инфекции, угрозу он несет в основном для больниц, которые могут выступить в качестве «усилителей» эпидемии.
Ранее испанские ученые предложили отслеживать распространение коронавируса по сточным водам. Указывалось, что следы РНК коронавируса появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения.
После итальянские медики проследили за распространением коронавируса по канализации Милана и выяснили, что он может проникать через них в реки, озера и другие водоемы, но при этом не несет угрозы для человека и природных экосистем.
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