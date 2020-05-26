Китайские ученые выявили новый путь передачи коронавируса

26.05.2020, 12:16, Новости дня

Китайским ученым удалось выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий вирус-положительных пациентов, что повышает вероятность передачи инфекции через вдыхание частиц отходов жизнедеятельности.

Исследователи описали случай коронавируса у 78-летнего пациента в Ухане, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на журнал Emerging Infectious Diseases.

17 января 2020 года мужчину направили в одну из больниц с лихорадкой, кашлем и аномальным результатом компьютерной томографии (КТ) грудной клетки, 22 января пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 20 февраля он умер.

Результаты полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией показали, что в образцах кала, взятого с 27 января по 7 февраля, присутствует SARS-CoV-2.

При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в мазках, собранных из дыхательных органов.

В образцах удалось выявить частицы вируса сферической формы с остроконечными белками-«шипами». Также исследователи выделили живой вирус из двух образцов фекалий, которые были собраны у других пациентов.

По мнению экспертов, это является доказательством того, что содержащийся в кале вирус – распространенное проявление COVID-19. Также это говорит о том, что существует вероятность инфицирования фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

Отмечается, что передача атипичной пневмонии (SARS) через стул спровоцировала заражение вирусом сотней людей в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге в 2003 году. Восходящий поток теплых воздушных масс из ванных комнат инфицировал несколько квартир и был доставлен ветром в близлежащие здания комплекса.

Такой путь передачи может стать проблемой для сдерживания распространения вирусной инфекции, угрозу он несет в основном для больниц, которые могут выступить в качестве «усилителей» эпидемии.

Ранее испанские ученые предложили отслеживать распространение коронавируса по сточным водам. Указывалось, что следы РНК коронавируса появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения.

После итальянские медики проследили за распространением коронавируса по канализации Милана и выяснили, что он может проникать через них в реки, озера и другие водоемы, но при этом не несет угрозы для человека и природных экосистем.