Тренер по ММА задержан по подозрению в организации убийства

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26.05.2020, 12:16, Новости дня

Российский тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 

По информации телеканала РЕН ТВ, правоохранители провели обыски в квартире тренера. Сообщается, что Осия находится в статусе подозреваемого и его допрашивают по делу об убийстве.

По информации Telegram-канала «112», Осию задержали в рамках дела об убийстве директора торгового центра подмосковного поселка Поварово (Солнечногорский район) Николая Леонова, которого киллер застрелил 4 июня 2019 года. Тогда оперативники задержали супругу погибшего как главную подозреваемую в организации убийства. Помимо тренера следователи задержали четырех соучастников убийства. Сейчас они дают показания в Следственном комитете в качестве подозреваемых.

Владимир Осия является заслуженным тренером России, мастером спорта по боевому самбо. На протяжении десяти лет он был наставником чемпиона РФ по смешанным единоборствам Магомеда Исмаилова. Также воспитанниками Осии являются такие спортсмены, как Анатолий Малыхин, Армен Гулян и Али Абдулхаликов.

В 2019 году национальная сборная по ММА под руководством Осии выиграла чемпионат мира.



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