Дело в суде: Мэри-Кейт Олсен официально подала на развод с Оливье Саркози

26.05.2020, 12:10, Разное

В середине мая в прессе появилась информация о том, что американская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози разводятся после пяти лет брака. Как пара ни мечтала скрыть это от общественности, из-за пандемии коронавируса все тайное стало явным. С разводом возникли большие проблемы: в связи с эпидемиологической ситуацией в стране суд Нью-Йорка ввел восьминедельный мораторий на все уголовные и гражданские судебные разбирательства, которые не считаются срочными. Но недавно мораторий был отменен, и адвокаты Олсен добились первой победы – вчера, в понедельник, их заявление было принято.

Как стало известно E! News, Олсен настаивала на срочном расторжении брака с Саркози: по ее словам, указанным в судебной жалобе, Оливье без предупреждения расторг договор аренды их квартиры в Нью-Йорке и намеревался выселить ее оттуда, “ставя срок до 18 мая”. Адвокаты Олсен пробуют через суд запретить ему распоряжаться квартирой и нарушать условия брачного договора: их первая заявка была отклонена – суд не посчитал случай срочным, но вторая, отправленная в соответствии с процедурой рассмотрения вопросов общего порядка, принята и обработана.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье СаркозиМэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Изначально многие не воспринимали их роман серьезно из-за разницы в статусе и возрасте (Оливье старше Мэри-Кейт на 17 лет), однако после того как они стали вместе жить в Нью-Йорке, общественность поверила, что между ними настоящие чувства. В феврале 2014 года стало известно, что Оливье сделал Мэри-Кейт предложение руки и сердца, подарив ей винтажное обручальное кольцо Cartier с 4-хкаратным бриллиантом.

В октябре 2015 года в прессе появилась ложная информация о том, что Саркози и Олсен связали себя узами брака на секретной церемонии, однако вскоре эти сведения были опровергнуты. Поженились “по-настоящему” они осенью 2015 года: скромная свадебная церемония состоялась в резиденции пары в Нью-Йорке, куда было приглашено около пятидесяти гостей. Праздник начался с коктейля на заднем дворе резиденции и продолжился ужином в доме молодоженов. Перед началом свадьбы всех приглашенных попросили выключить мобильные телефоны.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье СаркозиКликните на фото для просмотра галереи