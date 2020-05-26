 

Королева Елизавета II поделилась своими впечатлениями от последней встречи с правнуком Арчи

26.05.2020, 12:10, Разное

Британская журналистка и биограф герцога и герцогини Сассекских Кэти Николл продолжает проливать свет на отношения внутри королевской семьи. На днях у нее вышел очередной материал в Sunday Times, в котором всплыли новые подробности, касаемо последней встречи Елизаветы II и ее младшего из правнуков.

21 апреля королева праздновала 94й день рождения. Отмечать его Елизавете пришлось в очень узком кругу: из-за пандемии в Виндзорский замок, где монарх проводит карантин вместе с супругом, 98-летним принцем Филиппом, родственников не пускают. Впрочем, поднять бокал с семьей удалось виртуально. По видеосвязи из США с королевой связался и ее внук принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и годовалым сыном Арчи.

Увидев правнука, королева отметила, что тот очень похож на отца: у него такие же рыжие волосы. Сообщается, что за все время – с момента рождения малыша 6 мая 2019 года – королева видела Арчи лишь пару раз.

Арчи растет счастливым и милым ребенком. Он полон любви и радости, и это заразительно! Он очень активный и никогда не сидит на месте,

– рассказывает Кэти Николл.

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Публикация от Save The Children UK (@savechildrenuk)6 Май 2020 в 4:01 PDT

Новым видео с сыном Арчи Меган Маркл и принц Гарри поделились в честь его дня рождения. Публикация появилась в Instagram фонда Save the Children. На видео, снятом Гарри, Меган читает сыну книгу Duck! Rabbit!. Так, герцог и герцогиня не только порадовали поклонников, но и приняли участие в кампании Save the Stories. Она проходит в Великобритании и США с целью поддержки детей, которых затронула пандемия коронавируса. Все средства от этой кампании будут направлены в фонд Save the Children.

Свой первый день рождения Арчи отметил вместе с мамой, папой и бабушкой Дорией в Лос-Анджелесе. Последнее его фото мы видели в январе из Канады, а до этого – еще в декабре, когда Меган и Гарри опубликовали поздравительную открытку в честь Рождества.



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