 

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден COVID-19. Это первый случай коронавируса в ООС

26.05.2020, 12:06, Новости дня

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден COVID-19. Об этом 26 мая в Facebook сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что инфицированный коронавирусом правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.

В настоящее время он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей. Состояние его здоровья удовлетворительное.

“Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактировавшие лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19. Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах”, – говорится в сообщении.

Это первый случай коронавируса в ООС.

#ООС #Операція_ОСВ поліцейського зі складу Об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 26. mai 2020

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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