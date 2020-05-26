 

Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

26.05.2020, 12:06, Новости дня

На довыборах в Верховную Раду, которые должны состояться в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, ВО “Батьківщина” поддержит кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания отметил, что Ляшко точно примет участие в довыборах.

“То, что еще не все знают: Юлия Тимошенко поддержит Ляшко, и кандидата от “Батьківщини” на округе не будет. Кстати, в первом туре президентских выборов [в 2019 году] Тимошенко взяла на округе первое место. Вторым был [нынешний глава государства Владимир] Зеленский, третьим – Ляшко”, – напомнил источник.

Собеседник уверен, что потенциальный кандидат от правящей партии “Слуга народа”, скорее всего, проиграет. “Сумарно рейтинг Ляшко и Тимошенко в этом округе больше 40%”, – сказал источник.

Довыборы в одномандатном округе №208 в Черниговской области парламент должен объявить в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

Ляшко избирался в Раду по этому округу в 2012 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / «Победа» заявила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

19.05 / Аналитик оценил потери ВВП РФ в апреле

12.05 / В Оренбургской области запущен сервис для выплат субсидий малому бизнесу

13.04 / В центре Москвы из машины украли рюкзак с 4 миллионами рублей

06.04 / Новый кроссовер Infiniti QX60 получил спецверсию Excellence Edition

09.04 / Ученые нашли новое применение голубой агаве

11.04 / VOAэкспресс 11 апреля 2020

04.04 / США прекратят экспорт средств индивидуальной защиты

08.04 / К Сети до конца года подключат больше 100 акушерских пунктов в Тамбовской области

03.04 / Путин поручил подготавливать койки и лекарства для больных COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска