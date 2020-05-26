Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

26.05.2020, 12:06, Новости дня

На довыборах в Верховную Раду, которые должны состояться в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, ВО “Батьківщина” поддержит кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания отметил, что Ляшко точно примет участие в довыборах.

“То, что еще не все знают: Юлия Тимошенко поддержит Ляшко, и кандидата от “Батьківщини” на округе не будет. Кстати, в первом туре президентских выборов [в 2019 году] Тимошенко взяла на округе первое место. Вторым был [нынешний глава государства Владимир] Зеленский, третьим – Ляшко”, – напомнил источник.

Собеседник уверен, что потенциальный кандидат от правящей партии “Слуга народа”, скорее всего, проиграет. “Сумарно рейтинг Ляшко и Тимошенко в этом округе больше 40%”, – сказал источник.

Довыборы в одномандатном округе №208 в Черниговской области парламент должен объявить в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

Ляшко избирался в Раду по этому округу в 2012 году.