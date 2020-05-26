 

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 16 медиков

26.05.2020, 12:06, Новости дня

За сутки в Киеве выявили коронавирусную инфекцию у 58 человек, в их числе 16 медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди вновь выявленных случаев: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года, две девочки – восьми и 17 лет, 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, трое мальчиков – девяти, 15 и 16 лет.

Госпитализировано за сутки 12 человек, остальные лечатся дома под контролем врачей. Один человек умер.

Накануне в Киеве было зафиксировано 29 новых случаев COVID-19.

Всего в Киеве с начала пандемии зафиксировано 2710 случаев COVID-19, умер 61 человек, вылечились – 393.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Главврач Филатовской больницы: число госпитализаций пациентов с COVID пошло на снижение

09.04 / Госэкзамены и защиты дипломов в 2020 году решили не отменять

17.04 / Нацбанк: Цены на продукты питания снизились из-за спада ажиотажа

02.05 / “Меня ограбили”. Коломойский собирается оспаривать в ЕСПЧ национализацию “ПриватБанка”

16.04 / Пушков объяснил, почему Трамп пришел в ужас из-за «Голоса Америки»

07.04 / Defense News – Эстония, Латвия и Финляндия продвигают совместную разработку бронетехники

26.04 / Уменьшилось число украинцев, которые вылечились от COVID-19 за границей

29.03 / Миллион для отличника: стартовал конкурс для старшеклассников “Большая перемена”

15.05 / Трамп уверен в появлении вакцины против COVID-19 к концу года

04.04 / Эксперты рассказали, чем грозит жизнь без насекомых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска