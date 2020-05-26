 

«Рот Фронт» будет судиться с компанией Порошенко из-за «Ромашки»

26.05.2020, 11:55, Новости дня

Компания «Рот Фронт» будет судиться с фирмой Петра Порошенко Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка». Как передаёт «СТРАНА», «Рот Фронт» хочет запретить Roshen использовать изображение, чтобы не запутать европейских потребителей.


Reuters

Российская компания «Рот Фронт» будет судиться с украинской Roshen, которая принадлежит экс-президенту страны Петру Порошенко, из-за этикетки конфет «Ромашка». Как пишет «СТРАНА», в частности, «Рот Фронт» хочет запретить Roshen использовать изображение, чтобы не запутать потребителей.

Российская компания уже подавала подобный иск в европейский суд в 2017 году и выиграла, однако в 2018 году решение было аннулировано. Сейчас «Рот Фронт» попросил суд отменить решение об отклонении своего возражения и получил положительный ответ.

В материалах дела сказано, что спор между российскими и украинскими кондитерами начался ещё в 2017 году, когда «Рот Фронт» подала оппозицию против европейской заявки кондитерской корпорации Roshen, поданной в 2016 году, указав, что такая заявка вызовет путаницу у потребителей относительно производителя товара.

24 июля 2018 года отдел оппозиции удовлетворил указанное возражение и отклонил заявку.

24 сентября 2018 года кондитерская корпорация Roshen, не согласившись с таким решением, обжаловала отказ в регистрации своей заявки.

В ноябре 2018 года решение отдела оппозиции было аннулировано, а возражение компании «Рот Фронт» отклонено с указанием на то, что внешнее сходство двух противопоставленных знаков не высоко, что исключает путаницу потребителей.

В решении от 13 мая 2020 года суд постановил взыскать судебные издержки компании «Рот Фронт» с Бюро интеллектуальной собственности ЕС, корпорация Roshen свои судебные расходы оплачивает самостоятельно.



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