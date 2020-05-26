В России планируется создать резерв масок и лекарств

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26.05.2020, 11:54, Новости дня

Правительство РФ планирует создать запас масок, антисептиков, медицинских изделий и лекарств на случай эпидемий, сообщают "Известия" со ссылкой на материалы Минздрава, направленные в Госдуму.

Минпромторг предложил создать этот запас за счет средств резервного фонда правительства. Траты могут превысить 5 миллиарда руб.

Деньги выдадут в виде субсидий для корпорации "Росхимзащита" и Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио"), которые и создадут запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и лекарств.

22 мая президент РФ Владимир Путин поручил выделить Минпромторгу свыше 1 миллиарда руб. на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, медицинских изделий для бесплатной передачи волонтерам, организациям соцобслуживания и медицинским организациям.

Деньги на сумму 1,1 миллиарда руб. выдаются из Резервного фонда президента РФ согласно заявкам Ассоциации волонтерских центров, направленным в Минпромторг России.

Ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом стабилизируется. Однако Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми ко второй волне эпидемии, которую специалисты не исключают осенью.



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