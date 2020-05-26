 

В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей

26.05.2020, 11:54, Новости дня

В Перми оглашают приговор супругам, обманувшим дольщиков на миллиард рублей. Квартир в Первом пермском микрорайоне села Лобаново ждали почти 300 человек.

Строительство нового микрорайона началось в 2013 году. Инвестором по госпрограмме "Жилье для российской семьи" стала компания "Регион", гендиректором которой являлась ныне подсудимая Ирина Лобанова. Алексей Лобанов — ее муж стал генеральным подрядчиком стройки.

Как передает ГТРК "Пермь", теперь семья Лобановых на скамье подсудимых. Их обвиняют в растрате миллиарда рублей — это деньги не только дольщиков, но заемные из банка. Прокуратура требует осудить их на 6 и 7 лет плюс штраф в полмиллиона и 700 тысяч рублей. Слушания продолжаются, "Вести" следят за развитием событий.

Текст:

ГТРК "Пермь"



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