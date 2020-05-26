США построили на Украине восемь биолабораторий

26.05.2020, 11:53, Новости дня

США создали на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия, следует из официального ответа украинского минздрава журналистам.

Из документа, в частности, следует, что подведомственное Пентагону Агентство уменьшения угрозы предоставляло техническую помощь лабораториям на Украине, построенным или модернизированным при его содействии. Непосредственно помощь оказывала привлеченная американская компания Blаск & Vеаtсh Sресiаl Prоjесts Cоrр.

«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (г. Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», – заявили в минздраве Украины, пишет портал «Украинские новости».

До остановки программы в 2014 году в рамках реализации проекта технической помощи DTRA на Украине были построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию восемь лабораторий на базе областных лабораторных центров в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях, а также в Крыму.

Программа, действие которой длилось с 2005 по 2014 год, была возобновлена в 2016 году в рамках меморандума, подписанного министерством по вопросам европейской интеграции Украины и компаний Blаск & Vеаtсh Sресiаl Prоjесts Cоrр. Согласно этому меморандуму, в 2016-2019 годах планировалось освоить 1,28 млн долларов. Основной задачей ставилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения ЭЛИСНЗ – Электронная интегрированная система наблюдения за заболеваниями.

При этом в меморандуме отмечалось, что участие в программе могут принимать только лаборатории и институты минздрава Украины, утвержденные украинской и американской сторонами. Также в документе содержится обязательство украинской стороны по беспрепятственному доступу на объекты представителям Blаск & Vеаtсh Sресiаl Prоjесts Cоrр.

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране.

В посольстве США подозрения отвергли, подчеркнув, что «программа борьбы с биологической угрозой министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством». При этом посольство признало, что на Украине есть исследовательский центр, который работает «над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов» и якобы не может стать источником эпидемий.

В свою очередь ОПЗЖ установила, что посольство США пытается скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов, информация о которых была ранее размещена на сайте диппредставительства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией.