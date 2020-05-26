 

На главу поселения в Адыгее возбудили дело после массовых похорон

26.05.2020, 11:53, Новости дня

Следственный комитет Адыгеи возбудил уголовное дело против главы сельского поселения Красногвардейского района, где прошли массовые похороны. После церемонии погребения в регионе зафиксировали вспышку коронавируса, сообщила пресс-служба СУ СК по республике.

Похороны прошли 1 мая в ауле Бжедугхабль. На церемонии присутствовали свыше 500 человек. Там были как жители Адыгеи, так и Краснодарского края. В результате произошло массовое заражение коронавирусом.

«Следственным управлением СК РФ по Республике Адыгея в отношении главы муниципального образования «Садовское сельское поселение» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, глава Садовского поселения не принял необходимых мер к ограничению свободного перемещения граждан и транспортных средств, не введя контроль за въездами в аул Бжедугхабль. Это привело к массовому инфицированию участников похорон, а затем их родственников и знакомых. 

Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 721 человека, на лечении находятся 412. С начала пандемии в республике выздоровели 300 человек, умерли девять.



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