Персональные данные цифровых пропусков обещали удалить после их отмены

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26.05.2020, 11:30, Новости дня

Все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в регионах России, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима, сообщил на брифинге глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Цифровые пропуска являются во многом таким обязательным элементом, потому что без цифрового пропуска, соответственно, в регионах у нас невозможно выйти из дома, их проверяют, поэтому это является услугой обязательной. Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска – это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», – передает ТАСС слова министра.

Напомним, в понедельник власти Москвы опровергли незаконное использование данных из системы пропусков.



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