Глава Минстроя Якушев вылечился от коронавируса
26.05.2020, 11:30, Новости дня
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вылечился от коронавируса и приступил к своим обязанностям, сообщила пресс-служба ведомства.
«Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как уточнили в министерстве, замглавы Минстроя Дмитрий Волков тоже выздоровел и вернулся к работе 22 мая.
Напомним, 14 мая глава министерства культуры Ольга Любимова, у которой ранее был диагностирован коронавирус, выздоровела и вышла на работу.
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