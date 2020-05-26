“Домашняя” Ёлка в роскошном пеньюаре восхитила фанатов

26.05.2020, 11:30, Разное

Популярная певица Елизавета Иванцив, она же Ёлка, во время самоизоляции по коронавирусу восхитила фанатов яркими фотографиями. Звезда, демонстрируя домашний образ, опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимки в кружевном белье и пеньюаре.

37-летняя звезда в посте «Лови заряд…» разместила серию снимков в кружевном нижнем белье, нюдовом пеньюаре и цветном халате, решив продемонстрировать фанатам красивую фигуру. Ёлка зачастую предстаёт в ярких образах, радуя поклонников. На новых фото волосы певицы распущены, а яркий макияж с перламутровой помадой символизирует «любопытное лето» и «небанальную жизнь».

Фанаты по достоинству оценили домашний образ певицы, в комментариях фолловеры написали, что ловят позитивный заряд, пожелали Ёлке чудесного дня и прекрасной недели.