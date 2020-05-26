 

Нетаньяху назвал дату аннексии спорных территорий

26.05.2020, 11:16, Новости дня

Основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы будем работать мудро и в сотрудничестве, но целевую дату менять не станем», – сообщил премьер-министр Израиля, передает MIGnews.com.

Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что перед лицом вызовов всем политическим партиям необходимо объединять усилия.

«Многие не верили, что «Ликуд» будет участвовать в правительстве единства, но я подумал, что перед лицом вызовов нам необходимо объединять усилия. Сейчас мы самая большая фракция в широком правительстве», – резюмировал премьер-министр на встрече с членами своей фракции.

На прошлой неделе Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

В ООН заявили, что аннексия Израилем частей Западного берега Иордана будет серьезнейшим нарушением международного права и закроет дверь для новых переговоров.

Тем временем 24 мая в окружном суде в Иерусалиме начался суд над Нетаньяху, которого обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. Сам премьер заявил, что все дела сфабрикованы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / США требуют доступа к лаборатории в Ухане. По одной из версий, учреждение стало источником вспышки коронавируса

08.04 / Непереносимость глютена связана с повышенным риском преждевременной смерти

18.05 / Онищенко предложил вернуть отопление в московские больницы и поликлиники

25.05 / Археологи рассказали, почему мозг человека, который умер в V веке до нашей эры, смог сохраниться

08.04 / Трамп: в США в ближайшее время произведут 110 тысяч аппаратов ИВЛ

14.05 / Война в Сирии для США лишь часть антироссийской политики?

06.05 / «Россия – страна возможностей» запустила акцию «Песни Великой Победы»

16.04 / Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

06.04 / Россияне назвали важнейшие из предлагаемых поправок в Конституцию

01.04 / Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Коммунарке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска