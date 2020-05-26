Нетаньяху назвал дату аннексии спорных территорий

26.05.2020, 11:16, Новости дня

Основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы будем работать мудро и в сотрудничестве, но целевую дату менять не станем», – сообщил премьер-министр Израиля, передает MIGnews.com.

Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что перед лицом вызовов всем политическим партиям необходимо объединять усилия.

«Многие не верили, что «Ликуд» будет участвовать в правительстве единства, но я подумал, что перед лицом вызовов нам необходимо объединять усилия. Сейчас мы самая большая фракция в широком правительстве», – резюмировал премьер-министр на встрече с членами своей фракции.

На прошлой неделе Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

В ООН заявили, что аннексия Израилем частей Западного берега Иордана будет серьезнейшим нарушением международного права и закроет дверь для новых переговоров.

Тем временем 24 мая в окружном суде в Иерусалиме начался суд над Нетаньяху, которого обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. Сам премьер заявил, что все дела сфабрикованы.