 

Власти Афганистана выпустили из тюрем 900 сторонников «Талибана»

26.05.2020, 11:16, Новости дня

Власти Афганистана объявили об освобождении из тюрем 900 сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил официальный представитель Национального совета безопасности Джавад Фейсал.

Как отметил Фейсал, «заключенные [сторонники] «Талибана» освобождаются с целью продолжить режим прекращения огня в стране и начать межафганские переговоры», передает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал «1 Ти-ви».

Напомним, 29 февраля США заключили мир с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), пообещали снять санкции с членов этого движения и вывести войска из Афганистана.

9 марта США объявили о начале вывода войск.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет после ухода натовских войск с Афганистаном – страной, имеющей особое значение для России.



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