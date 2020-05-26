 

Дмитрий Нагиев поддерживает Агату Муцениеце во время развода

26.05.2020, 11:09, Разное

Дмитрий Нагиев выразил поддержку Агате Муцениеце в период развода. Актер считает, что развод помогает продлить жизнь.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, пробыв в браке 9 лет. У них растут сын Тимофей и дочь Мия. Год назад стали распространяться разговори, что в взаимоотношениях знаменитой пары возникли затруднения. Они часто ссорились, разъезжались, но в итоге мирились. Несколько месяцев назад актеры рассказали о разводе.

Агата Муцениеце с детьми уехали с загородного дома в квартиру. Теперь они стараются поправить отношения ради детей и разойтись мирно. Много знаменитостей посочувствовали Агате Муцениеце после ее решения о разводе. Также выразил слова поддержки ее соведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев, имеющий опыт развода. Он считает, расставание помогает продлить жизнь. Актриса его слова запомнила и настраивается только на позитив.



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