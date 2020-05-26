Эксперт оценил данные о начале строительства первого ПАК ДА

26.05.2020, 11:08, Новости дня

«На ПАК ДА нужно ставить двигатели нового поколения, их надо разработать. Поэтому до создания первого летающего прототипа еще далеко», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя начало изготовления в РФ первого стратегического стелс-ракетоносца в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).

«В рамках опытно-конструкторской работы по созданию ПАК ДА началось изготовление скорее не самолета, а концептуального макета. Потому что готовый самолет – гораздо более сложное изделие. Надо определиться с конкретными узлами, деталями, агрегатами, которые могут быть на нем использованы, а также с комплектом бортового радиоэлектронного оборудования и двигателями. На него нужно ставить двигатели нового поколения, их надо разрабатывать. Поэтому до создания первого летающего прототипа еще далеко», – считает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, пока рано говорить о том, что новая машина заменит другие ракетоносцы. «Сроки службы планеров, таких как Ту-95, уже очень велики. В то же время у США бомбардировщики B-52 также десятки лет находятся на вооружении, летают, модернизируются. Планы их списывать относятся на 20 лет вперед», – пояснил эксперт.

Учитывая количество дальних бомбардировщиков, которые есть у России, ПАК ДА будет не заменой им, а дополнением, особенно к Ту-160 и Ту-95. Самолет Ту-22М также проходит глубокую модернизацию, добавил собеседник.

«Это правильный подход. Надо модернизировать то, что есть, ведь летать надо сейчас. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. ПАК ДА пока бумажный проект. Когда он получит воплощение в железе и совершит первый полет – не поддается точному определению. Я не помню, чтобы в истории оборонной промышленности любой страны что-то сдавалось вовремя в соответствии с нарисованными планами», – заключил Мураховский.

Ранее стало известно о том, что в России началось изготовление первого опытного образца стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80).

«Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», – приводит слова одного из источников ТАСС.

По сведениям другого источника, в настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. «Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году», – добавил он.

По имеющимся данным, «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА) спроектирован по схеме «летающее крыло» с широким применением в конструкции машины снижающих заметность материалов (технология «стелс»).

Напомним, в декабре минувшего года Минобороны назвало сроки принятия на вооружение Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Ранее были определены облик и характеристики ПАК ДА. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проекте самолета.

Отметим, американское издание National Interest отмечало, что отсутствие стелс-технологии является главным недостатком российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.