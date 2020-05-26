РЖД начали возвращать отмененные поезда

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26.05.2020, 11:08, Новости дня

РЖД начали возвращать в график отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом поезда дальнего следования, пока это коснулось «Сапсанов», следует из сообщения компании.

РЖД сообщили, что с 29 мая увеличат число рейсов «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом по сравнению с действующим расписанием почти вдвое – до восьми пар в день (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе такой поезд будет ходить из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. То есть компания, начинает возвращать в расписание ранее отмененные поезда, передает РИА «Новости».

Напомним, 29 апреля в ГЖД сообщили, что РЖД сократят курсирование скоростных поездов «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом. 



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