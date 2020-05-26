ЦБ оценил ситуацию в экономике России

26.05.2020, 11:08, Новости дня

Ситуация в российской экономике по многим показателям лучше, чем в других государствах с развивающимися рынками, сообщила первый зампредседателя Банка РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Та политика, которую мы проводили и в прошлом году и в предыдущие годы по предотвращению накоплений уязвимостей, либо создала буферы, которые сейчас можно использовать для стабилизации ситуации, либо действительно предотвратила накопление рисков. Поэтому ситуация в нашей стране по многим параметрам выглядит несколько более устойчивой, чем в похожих странах с развивающимися рынками или чем в предыдущие эпизоды с такой же высокой волатильностью в нашей стране», – сказала она, передает ТАСС.

В то же время первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что российские банки способны принять на себя шок в два раза сильнее, чем в предыдущие кризисы.

«Наши аналитические расчеты показывают, что банковский сектор в целом может поглотить и абсорбировать потери в связи с возможным ухудшением качества кредитного портфеля и признанием его обесценения, признанием потерь по этому кредитному портфелю и потерять накопительным итогом единовременно, скажем даже, до 10% убытков по этому кредитному портфелю. Это много. То есть шок в два раза более сильный, чем шок 2008 и 2014 годов», – сказал он.

В свою очередь глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ситуация на валютном рынке РФ стабильна, и серьезных колебаний в будущем не ожидается.

«В целом, на наш взгляд, ситуация на валютном рынке стабильна, она определяется макроэкономическими факторами. Если уж при цене нефти в 10 долларов курс вел себя сравнительно стабильно, то, наверное, и дальше его колебания будут в рамках того, что мы наблюдали», – отметил Заботкин.

На прошлой неделе сообщалось, что российское правительство в ближайшее время завершит работу над подготовкой документов, необходимых для реализации новых мер поддержки населения и бизнеса, а также подготовит общенациональный план по восстановлению экономики.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько, даже в 2008 году.