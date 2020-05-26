 

Освобожденные в Бенине российские моряки вылетели в Россию

26.05.2020, 10:53, Новости дня

Трое россиян, захваченных пиратами в апреле этого года в территориальных водах Бенина, освобождены и летят в Россию, их состояние удовлетворительное, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

«По информации посольства РФ в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан – члены экипажа контейнеровоза «Томми Ричер» – старший помощник капитана А .Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун были освобождены», – передает РИА «Новости» сообщение Захаровой.

Уточняется, что вечером того же дня при содействии российской дипмиссии в Абудже они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне с целью последующего возвращения в Россию.

«Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное», – добавили в МИД. Российская сторона выразила признательность всем, кто содействовал вызволению россиян из плена.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в Нигерии освободили восемь захваченных моряков, в том числе россиян, захваченных в апреле пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина.



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