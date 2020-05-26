На Украине завели дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом

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26.05.2020, 10:53, Новости дня

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, информирует СМИ.

«Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко», – информирует издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, издание опубликовало выписку из Единого реестра досудебных расследований, согласно которой незаконное использование технических средств добывания информации могло навредить государственным интересам.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.

Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина.



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