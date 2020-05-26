 

По факту крушения Ми-8 на Чукотке возбудили дело

26.05.2020, 10:53, Новости дня

Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили по факту крушения вертолета Ми-8 на Чукотке, сообщила пресс-служба СК.

«По факту катастрофы вертолета Ми-8, принадлежавшего войсковой части 42838, возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «нарушение правил полетов или подготовки к ним», – сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива.

Напомним, во вторник четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки, находились четыре человека.

По словам губернатора региона Романа Копина, на борту военного Ми-8 находились три члена экипажа и техник. 



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