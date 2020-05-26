 

В Приморье разрешили проводить тренировки на улице

26.05.2020, 10:48, Новости дня

Министерство спорта Приморского края разрешило спортсменам и физкультурникам региона, кроме жителей Находки, проводить индивидуальные занятия на улице.

Министерство опубликовало приказ о поэтапном снятии ограничений, введенных на фоне ситуации с коронавирусом, информирует портал VL.ru.

Спортсменам Приморья, за исключением Находкинского городского округа, разрешили проводить индивидуальные тренировки на воздухе: на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах.

При этом заниматься вместе могут не больше двух человек, между ними должно быть расстояние не меньше пяти метров, обязательно использование средств индивидуальной защиты.

26 марта приказом министерства все тренировки спортсменов были запрещены. Приказ действовал до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что режим ограничений смягчили в Приморском крае. Режим полной самоизоляции был введен в регионе 31 марта.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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