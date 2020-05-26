TikTok стал лидером по выручке от покупок внутри приложения

26.05.2020, 10:48, Новости дня

TikTok опередил по выручке от покупок внутри приложения YouTube, Netflix и Tinder. Суммарная выручка мобильного приложения TikTok и его китайского аналога Douyin в апреле составила 78 млн долларов.

По данным аналитической компании Sensor Tower, в первом квартале 2020 года на популярность мобильного приложения повлиял режим самоизоляции, введенный во многих странах в связи с пандемией коронавируса, передает Forbes.

Отмечается, что в сравнении с апрелем 2019 года выручка TikTok и Douyin выросла в 10 раз. Около 86,6% выручки принес китайский рынок, еще 8,2% – рынок США.

В обоих приложениях есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов. Ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по покупкам внутри приложения, но заняли первое место среди приложений App Store.

На втором месте в общем рейтинге YouTube (76 млн долларов выручки от покупок внутри приложения), также в топ-5 вошли Tinder, Disney+ и Tencent Video.

Bloomberg приводит данные исследовательской компании Emarketer о том, что больше 75 млн пользователей социальных сетей в США 14 лет и старше сделают хотя бы одну покупку внутри приложения.

По оценкам самой компании, число пользователей TikTok в мире превышает 700 млн человек, около 40% из них моложе 18 лет. Соцсетью пользуются в 150 странах мира.

Ранее соцсеть TikTok направила Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики» 20 млн рублей, эти средства потратят на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов для медучреждений.