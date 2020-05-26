 

Помпео подтвердил поддержку курса Грузии на евроатлантическую интеграцию

26.05.2020, 10:45, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил народ Грузии с Днем независимости, подчеркнув прочное стратегическое партнерство между двумя странами, «основанное на общих ценностях и глубокой любви к свободе, независимости и единству».

«Соединенные Штаты сохраняют непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, и мы поддерживаем четкий выбор грузинского народа включиться в евроатлантическую интеграцию», – говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь добавил, что США высоко ценят инвестиции Грузии в укрепление ее оборонного потенциала и ее важный вклад в международную безопасность, включая миссию НАТО в Афганистане.

«Грузинские солдаты служат отважно, и мы воздаем честь гражданам Грузии, которые принесли огромные жертвы в стремлении к глобальному миру и безопасности», – заявил Помпео.

«В предстоящем году мы рассчитываем на дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений по мере того, как Грузия будет проводить реформы, укрепляющие ее демократические процессы и верховенство закона, опирающиеся на независимую судебную систему», – отметил Помпео.

«Мы твердо поддерживаем экономическое развитие Грузии и ее усилия по восстановлению после пандемии COVID-19. Во времена таких кризисов, как этот, мы вспоминаем об истинной глубине и ценности дружбы между американским и грузинскими народами», – заявил глава американской дипломатии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / В Ульяновске решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы

24.05 / В Севастополе намерены тестировать всех приезжих на коронавирус

04.04 / Сокурсник Путина Швец: Уханьский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ

06.04 / Модифицированный “Союз” готовится к старту 9 апреля

22.04 / Семья Стивена Хокинга отдала его аппарат ИВЛ больнице в Кембридже

10.04 / США предрекли самый высокий уровень безработицы с 1940-х годов

15.04 / Дания первой в Европе решила открыть школы и детсады

19.05 / Трамп пригрозил прекратить финансирование ВОЗ на постоянной основе

21.04 / Девятиклассники будут сдавать ОГЭ-2020 в своих школах

12.05 / Чиновницу из Новороссийска уволили на нарушение режима самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска