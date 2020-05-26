Помпео подтвердил поддержку курса Грузии на евроатлантическую интеграцию

26.05.2020, 10:45, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил народ Грузии с Днем независимости, подчеркнув прочное стратегическое партнерство между двумя странами, «основанное на общих ценностях и глубокой любви к свободе, независимости и единству».

«Соединенные Штаты сохраняют непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, и мы поддерживаем четкий выбор грузинского народа включиться в евроатлантическую интеграцию», – говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь добавил, что США высоко ценят инвестиции Грузии в укрепление ее оборонного потенциала и ее важный вклад в международную безопасность, включая миссию НАТО в Афганистане.

«Грузинские солдаты служат отважно, и мы воздаем честь гражданам Грузии, которые принесли огромные жертвы в стремлении к глобальному миру и безопасности», – заявил Помпео.

«В предстоящем году мы рассчитываем на дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений по мере того, как Грузия будет проводить реформы, укрепляющие ее демократические процессы и верховенство закона, опирающиеся на независимую судебную систему», – отметил Помпео.

«Мы твердо поддерживаем экономическое развитие Грузии и ее усилия по восстановлению после пандемии COVID-19. Во времена таких кризисов, как этот, мы вспоминаем об истинной глубине и ценности дружбы между американским и грузинскими народами», – заявил глава американской дипломатии.